Penjaroja: Izgubili smo koncentraciju u ključnim trenucima

Trener Partizana Žoan Penjaroja istakao je posle poraza od Dubaija da je njegov tim platio cenu pada koncentracije u završnici utakmice, naglasivši da se mečevi ovakve važnosti moraju igrati maksimalno fokusirano svih 40 minuta.

Dubai je stigao do druge pobede u finalnoj seriji ABA lige i sada ima tri meč lopte za osvajanje titule, dok su crno-beli dovedeni u veoma tešku poziciju. "Čestitam Dubaiju na pobedi. Smatram da smo odigrali dobar meč, ali na ovom nivou nije dovoljno biti dobar 32 ili 33 minuta. Problem je nastao već na početku poslednje četvrtine, kada smo izgubili kontrolu nad odbranom, posebno u situacijama jedan na jedan. Upali smo u frustraciju, a Bejkon i Kabengele su to