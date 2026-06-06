Pol pozicija za Antonelija u Monaku

RTS pre 40 minuta
Pol pozicija za Antonelija u Monaku

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli osvojio je pol poziciju za Veliku nagradu Monaka, pošto je u kvalifikacijama bio brži od Maksa Ferstapena za 0,043 sekunde.

Iza Antonelija i Ferstapena bio je Luis Hamilton u bolidu Ferarija, dok je četvrti bio njegov timski kolega Šarl Lekler. Pobednik kvalifikacija odlučen je u poslednjim trenucima. Prvo mesto je nekoliko puta menjalo vlasnika, a najbrži krug na kraju je postavio devetnaestogodišnji Italijan, koji je tako stigao do jedne od najznačajnijih pol pozicija u dosadašnjoj karijeri. Ferstapen je potvrdio dobru formu Red Bula i obezbedio mesto u prvom startnom redu, dok je
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