Smena oblaka i sunca – popodne mogući kiša i lokalni pljuskovi

RTS pre 1 sat
Smena oblaka i sunca – popodne mogući kiša i lokalni pljuskovi

Više oblaka, ali biće i sunca. Dok će na severu biti uglavnom suvo, u ostalim predelima posle podne mogući kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 17. Najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.

U subotu promenljivo oblačno, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Drugog dana vikenda na severu i zapadu pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno mestimično sa kratkotrajnom kišom ili kratkotrajnim pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Pljuskovi i grmljavina zahvataju Srbiju: Evo kakvo nas vreme očekuje za vikend i naredne sedmice

Pljuskovi i grmljavina zahvataju Srbiju: Evo kakvo nas vreme očekuje za vikend i naredne sedmice

Glas juga pre 2 sata
Vremenska prognoza za 6. jun: Novo osveženje sa padom temperature i lokalnim pljuskovima

Vremenska prognoza za 6. jun: Novo osveženje sa padom temperature i lokalnim pljuskovima

Mondo pre 2 sata
Danas prolazna kiša: temperatura od 22 do 28

Danas prolazna kiša: temperatura od 22 do 28

Telegraf pre 1 sat
Promenljivo oblačno s lokalnim pljuskovima i sunčanim intervalima, do 29 stepeni

Promenljivo oblačno s lokalnim pljuskovima i sunčanim intervalima, do 29 stepeni

RTV pre 6 sati
Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde kiša

Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde kiša

Danas pre 6 sati
Danas u Srbiji promenljivo oblačno, ponegde kiša

Danas u Srbiji promenljivo oblačno, ponegde kiša

Nova pre 6 sati
Spremite se za temperaturni rolerkoster: Danas nas očekuje čudan vremenski obrt, pogledajte detaljnu prognozu

Spremite se za temperaturni rolerkoster: Danas nas očekuje čudan vremenski obrt, pogledajte detaljnu prognozu

Večernje novosti pre 7 sati
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Rat u Ukrajini ulazi u fazu usijanja: Ozbiljni problemi u obe vojske, Putin pred sudbonosnim izborom, hvalisanje ustupilo…

Rat u Ukrajini ulazi u fazu usijanja: Ozbiljni problemi u obe vojske, Putin pred sudbonosnim izborom, hvalisanje ustupilo mesto strahu

Blic pre 8 minuta
Iran gađao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu; nova runda razgovora o Gazi u Kairu

Iran gađao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu; nova runda razgovora o Gazi u Kairu

RTS pre 8 minuta
Rat i mir – Putin: Već sam prošao presipanje iz šupljeg u prazno; Zelenski: Rusija ponovo bira rat

Rat i mir – Putin: Već sam prošao presipanje iz šupljeg u prazno; Zelenski: Rusija ponovo bira rat

RTS pre 8 minuta
Kinezi izgradili čudo neviđeno duboko pod zemljom! Vozite kroz mračnu utrobu planine, a iznad vas oblaci i cveće

Kinezi izgradili čudo neviđeno duboko pod zemljom! Vozite kroz mračnu utrobu planine, a iznad vas oblaci i cveće

Blic pre 18 minuta
Smena oblaka i sunca – popodne mogući kiša i lokalni pljuskovi

Smena oblaka i sunca – popodne mogući kiša i lokalni pljuskovi

RTS pre 1 sat