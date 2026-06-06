Smena oblaka i sunca – popodne mogući kiša i lokalni pljuskovi
RTS pre 1 sat
Više oblaka, ali biće i sunca. Dok će na severu biti uglavnom suvo, u ostalim predelima posle podne mogući kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 17. Najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
U subotu promenljivo oblačno, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Drugog dana vikenda na severu i zapadu pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno mestimično sa kratkotrajnom kišom ili kratkotrajnim pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i