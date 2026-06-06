Tinejdžersko čudo iz Sibira - ko je Mira Andrejeva, nova šampionka Rolan Garosa

RTS pre 4 sati
Tinejdžersko čudo iz Sibira - ko je Mira Andrejeva, nova šampionka Rolan Garosa

Od ledenog Sibira do trona u Parizu - Mira Andrejeva sa nepunih 20 godina osvojila je Rolan Garos i postala najmlađa šampionka turnira u poslednje 34 godine. Ruskinja koju mnogi već porede sa legendarnom Marijom Šarapovom sada je i zvanično novo lice ženskog tenisa.

Put Mire Andrejeve do vrha svetskog tenisa počeo je daleko od tradicionalnih teniskih centara. Rođena 29. aprila 2007. godine u Krasnojarsku, u Sibiru, odrasla je u porodici u kojoj je tenis postao zajednička misija. Njena majka, Raisa, bila je ključna figura, inspirisana pobedom Marata Safina na Australijan openu 2005. godine, verujući da njene ćerke mogu dostići svetske visine. Otac Aleksandar, iako manje prisutan u javnosti, bio je zadužen za finansijsku
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