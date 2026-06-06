Aco Đukanović dobio dozvolu suda da privremeno napusti Crnu Goru

PODGORICA - Uprave policije Crne Gore saopštila je da je biznismen Aco Đukanović dobio dozvolu Osnovnog suda u Nikšiću za privremeni odlazak u drugu državu.

Saopštenje je izdato povodom informacija na društvenim mrežama da je Đukanović napustio Crnu Goru, prenela je danas RTCG. "Povodom navoda objavljenih u pojedinim medijima koji se odnose na napuštanje teritorije Crne Gore od strane lica A.Đ, a imajući u vidu da je reč o licu i predmetu koji su bili predmet značajne pažnje javnosti, obaveštavamo javnost da je imenovanom odobrenje za privremeni odlazak u drugu državu izdao sudija Osnovnog suda u Nikšiću", naveli su iz