BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran gađao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu; Izrael tajno rasporedio jedinice u Azerbejdžanu

TEHERAN,TEL AVIV,VAŠINGTON - Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na "neprijateljske baze u regionu" kao odgovor na američke napade na iranske radarske lokacije ranije tokom noći. CENTCOM ističe da je Iran ispalio sedam balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu. Delegacija militantne grupe Hamas stigla je u Kairo na novu rundu pregovora o primirju u Pojasu Gaze koja je za danas zakazana, saopštila je ta palestinska grupa.

- Načelnik libanske vojske Rudolf Hajkal u poseti Pakistanu Načelnik libanske vojske Rudolf Hajkal otputovao je danas u zvaničnu posetu Pakistanu, gde će se sastati sa svojim pakistanskim kolegom feldmaršalom Sajedom Asimom Munirom, saopštila je libanska vojska. U saopštenju, koje prenosi Skaj njuz, libanska vojska navodi da je Hajkal "napustio Liban i otišao u Islamsku Republiku Pakistan, na poziv svog pakistanskog kolege''. Libanska vojska nije navela razlog