BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran gađao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu; Izrael tajno rasporedio jedinice u Azerbejdžanu

RTV pre 58 minuta  |  RTS, Tanjug
BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran gađao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu; Izrael tajno rasporedio jedinice u Azerbejdžanu

TEHERAN,TEL AVIV,VAŠINGTON - Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na "neprijateljske baze u regionu" kao odgovor na američke napade na iranske radarske lokacije ranije tokom noći. CENTCOM ističe da je Iran ispalio sedam balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu. Delegacija militantne grupe Hamas stigla je u Kairo na novu rundu pregovora o primirju u Pojasu Gaze koja je za danas zakazana, saopštila je ta palestinska grupa.

- Načelnik libanske vojske Rudolf Hajkal u poseti Pakistanu Načelnik libanske vojske Rudolf Hajkal otputovao je danas u zvaničnu posetu Pakistanu, gde će se sastati sa svojim pakistanskim kolegom feldmaršalom Sajedom Asimom Munirom, saopštila je libanska vojska. U saopštenju, koje prenosi Skaj njuz, libanska vojska navodi da je Hajkal "napustio Liban i otišao u Islamsku Republiku Pakistan, na poziv svog pakistanskog kolege''. Libanska vojska nije navela razlog
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Iran: IAEA politizacije nuklearni nadzor; Si-En-En: Izrael tajno rasporedio jedinice u Azerbejdžanu

Iran: IAEA politizacije nuklearni nadzor; Si-En-En: Izrael tajno rasporedio jedinice u Azerbejdžanu

RTS pre 23 minuta
Načelnik libanske vojske Rudolf Hajkal u poseti Pakistanu

Načelnik libanske vojske Rudolf Hajkal u poseti Pakistanu

Euronews pre 48 minuta
Načelnik libanske vojske Hajkal u poseti Pakistanu

Načelnik libanske vojske Hajkal u poseti Pakistanu

Politika pre 43 minuta
Pakistanski ministar Mohsen Nakvi stigao u Teheran na razgovore

Pakistanski ministar Mohsen Nakvi stigao u Teheran na razgovore

Politika pre 8 minuta
Uživo: Kriza na Bliskom istoku, broj žrtava izraelskog napada u Gazi povećan na sedam

Uživo: Kriza na Bliskom istoku, broj žrtava izraelskog napada u Gazi povećan na sedam

Euronews pre 1 sat
Iran poziva UN da preduzmu mere protiv SAD zbog kršenja primirja

Iran poziva UN da preduzmu mere protiv SAD zbog kršenja primirja

Politika pre 1 sat
Amerikanci gađali iranske radare, Teheran bombardovao američke baze, Tramp tvrdi - pregovori napreduju

Amerikanci gađali iranske radare, Teheran bombardovao američke baze, Tramp tvrdi - pregovori napreduju

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIranLibanIzraelBliski IstokPalestinaHamasPakistanVašingtonTeheranTel AvivKairoKuvajtCNNAzerbejdžannaftaGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Tramp pomilovao bivšeg republikanskog kongresmena

Tramp pomilovao bivšeg republikanskog kongresmena

Danas pre 33 minuta
U Jermeniji dan uoči izbora uhapšeni kandidati proruske opozicije

U Jermeniji dan uoči izbora uhapšeni kandidati proruske opozicije

Danas pre 2 sata
Nove analize smanjile verovatnoću da je Jupiterov mesec Evropa nastanjiv

Nove analize smanjile verovatnoću da je Jupiterov mesec Evropa nastanjiv

Insajder pre 3 minuta
Profesionalno ostvareni bez veza vidljivih veza sa Trampom: Šta nam govori izbor kandidata Bele kuće za ambasadore u Srbiji…

Profesionalno ostvareni bez veza vidljivih veza sa Trampom: Šta nam govori izbor kandidata Bele kuće za ambasadore u Srbiji, Crnoj Gori i BiH (VIDEO)

Insajder pre 27 minuta
Tramp pomilovao bivšeg kongresmena osuđenog zbog nezakonitog trgovanja uz pomoć insajderskih informacija

Tramp pomilovao bivšeg kongresmena osuđenog zbog nezakonitog trgovanja uz pomoć insajderskih informacija

Insajder pre 48 minuta