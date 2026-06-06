BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran gađao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu

TEHERAN,TEL AVIV,VAŠINGTON - Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na "neprijateljske baze u regionu" kao odgovor na američke napade na iranske radarske lokacije ranije tokom noći. CENTCOM ističe da je Iran ispalio sedam balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu. Delegacija militantne grupe Hamas stigla je u Kairo na novu rundu pregovora o primirju u Pojasu Gaze koja je za danas zakazana, saopštila je ta palestinska grupa.

- Nekoliko libanskih vojnika poginulo u izraelskom napadu na jugu Libana Nekoliko libanskih vojnika, uključujući jednog oficira, poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu čija je meta bilo vojno vozilo na jugu Libana, saopštila je u subotu libanska vojska. Napad se dogodio na putu Hardali-Nabatije, saopštila je vojska na platformi X, bez preciziranja tačnog broja vojnika poginulih u napadu. Libanska Nacionalna novinska agencija NNA prenela je da su oficir libanske