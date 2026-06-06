BLISKOISTOČNI SUKOB: Za tri meseca u Libanu u izraelskim napadima ubijeno 3.593 osoba, ranjeno 10.990; Izrael tajno rasporedio jedinice u Azerbejdžanu

RTV pre 1 dan  |  RTS, Tanjug
BLISKOISTOČNI SUKOB: Za tri meseca u Libanu u izraelskim napadima ubijeno 3.593 osoba, ranjeno 10.990; Izrael tajno rasporedio…

TEHERAN,TEL AVIV,VAŠINGTON - Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na "neprijateljske baze u regionu" kao odgovor na američke napade na iranske radarske lokacije ranije tokom noći. CENTCOM ističe da je Iran ispalio sedam balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu. Delegacija militantne grupe Hamas stigla je u Kairo na novu rundu pregovora o primirju u Pojasu Gaze koja je za danas zakazana, saopštila je ta palestinska grupa.

- Izrael tvrdi da je pogodio 150 meta Hezbolaha u Libanu Izraelsko ratno vazduhoplovstvo (IAF) saopštilo je danas da je tokom u petak i danas pogodilo 150 objekata u južnom Libanu, za koje se navodi da ih je koristio militantni pokret Hezbolah. U objavi na društvenim mrežama IAF navodi da su među metama bile zgrade "terorističke infrastrukture" koje koristi milicija Hezbolaha, koju, kako tvrdi IAF, podržava Iran, uključujuci skladišne objekte, komandne centre i
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