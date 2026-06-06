Časni pojas Presvete Bogorodice svečano ispraćen ka Svetoj gori

BEOGRAD - Časni pojas Presvete Bogorodice ispraćen je danas sa aerodrom "Nikola Tesla" na let kao manastiru Vatoped na Svetoj Gori.

Ispraćaju jedne od najvećih hrišćanskih svetinja prisustvovali su patrijarh Porfirije, ministri u Vladi Srbije Adrijana Mesarović, Ivica Dačić, Milica Đurđević Stamenkovski, Nenad Popović i direktor policije Dragan Vasiljević. Pojas je ispraćen uz najviše crkvene i državne počasti, Gardu Vojske Srbije i pripadnice folkornih društava koje su bacale latice ruža. Patrijarh je još jednom na aerodromu pozvao sve okupljanje ministre, pripadnike Vojske i policije kao i