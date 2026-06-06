Macut u Smederevu razgovarao sa ambasadorima o regionalnim i međunarodnim pitanjima

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Macut u Smederevu razgovarao sa ambasadorima o regionalnim i međunarodnim pitanjima

SMEDEREVO - Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je u Smederevu sa ambasadorima i predstavnicima Rumunije, Grčke, Kipra, Slovačke, Španije i Ukrajine o najvažnijim regionalnim i međunarodnim pitanjima.

Tokom radnog ručka, u petak, razmatrana je aktuelna situacija na Kosovu i Metohiji, kao i izazovi sa kojima se svakodnevno suočavaju građani koji tamo žive, saopšteno je iz vlade. Premijer Macut istakao je da Srbija ostaje posvećena dijalogu, očuvanju mira i stabilnosti, kao i zaštiti svojih državnih i nacionalnih interesa kroz saradnju sa međunarodnim partnerima. Sagovornici su razmenili mišljenja o aktuelnim političkim i bezbednosnim prilikama u regionu, kao i
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