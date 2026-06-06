Mali: Nastavljamo sa subvencionisanim kreditima za mlade, do sada više od 7.000 ugovora

RTV pre 8 minuta  |  Tanjug
Mali: Nastavljamo sa subvencionisanim kreditima za mlade, do sada više od 7.000 ugovora

BEOGRAD - Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je država proširenjem garantne šeme za subvencionisane kredite sa dodatnih 300 miliona evra omogućila mladima nastavak kupovine prve nekretnine po povoljnim uslovima.

Mali je rekao Tanjugu da je više od 7.000 mladih rešilo svoje stambeno pitanje zahvaljujući Programu podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti i ocenio da su dosadašnji rezultati tog programa objektivno dobri. "To je sjajan program, sa jedan odsto kamate. Ako pogledate kolike su kamate na stambene kredite, ako pogledate koliko je skočila cena kapitala i zbog inflacije i zbog globalnih izazova, to je prosto ponuda koja se ne odbija", rekao je Mali
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

"Višak novca za građane sa najnižim primanjima": Ministar Siniša Mali najavio rebalans budžeta za jesen

"Višak novca za građane sa najnižim primanjima": Ministar Siniša Mali najavio rebalans budžeta za jesen

Kurir pre 13 minuta
Mali: Rebalans budžeta u sepetembru ili oktobru, realizacija projekata po planu

Mali: Rebalans budžeta u sepetembru ili oktobru, realizacija projekata po planu

Euronews pre 13 minuta
Mali: Rebalans budžeta u septembru ili oktobru, realizacija projekata u Srbiji po planu

Mali: Rebalans budžeta u septembru ili oktobru, realizacija projekata u Srbiji po planu

Newsmax Balkans pre 13 minuta
Mali: "Nastavljamo sa subvencionisanim kreditima za mlade"; Do sada više od 7.000 ugovora

Mali: "Nastavljamo sa subvencionisanim kreditima za mlade"; Do sada više od 7.000 ugovora

B92 pre 3 minuta
Mali: Rebalans budžeta u sepetembru ili oktobru, realizacija projekata po planu

Mali: Rebalans budžeta u sepetembru ili oktobru, realizacija projekata po planu

Insajder pre 58 minuta
"Višak novca ide građanima sa najnižim primanjima!" Mali: Rebalans budžeta u septembru ili oktobru

"Višak novca ide građanima sa najnižim primanjima!" Mali: Rebalans budžeta u septembru ili oktobru

Blic pre 58 minuta
Mali: "Rebalans budžeta u septembru ili oktobru"; "Svi projekti odvijaju se po planu uprkoz krizi u svetu"

Mali: "Rebalans budžeta u septembru ili oktobru"; "Svi projekti odvijaju se po planu uprkoz krizi u svetu"

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiStambeni kreditiKamateInflacijaRebalans budžetaBudžetTanjugSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Mali: Nastavljamo sa subvencionisanim kreditima za mlade, do sada više od 7.000 ugovora

Mali: Nastavljamo sa subvencionisanim kreditima za mlade, do sada više od 7.000 ugovora

RTV pre 8 minuta
Prve fotografije: Hrvatski Rafali uočeni sa bojevim raketama vazduh-vazduh MICA

Prve fotografije: Hrvatski Rafali uočeni sa bojevim raketama vazduh-vazduh MICA

Tango Six pre 13 minuta
"Višak novca za građane sa najnižim primanjima": Ministar Siniša Mali najavio rebalans budžeta za jesen

"Višak novca za građane sa najnižim primanjima": Ministar Siniša Mali najavio rebalans budžeta za jesen

Kurir pre 13 minuta
Mali: Rebalans budžeta u sepetembru ili oktobru, realizacija projekata po planu

Mali: Rebalans budžeta u sepetembru ili oktobru, realizacija projekata po planu

Euronews pre 13 minuta
Mali: Rebalans budžeta u septembru ili oktobru, realizacija projekata u Srbiji po planu

Mali: Rebalans budžeta u septembru ili oktobru, realizacija projekata u Srbiji po planu

Newsmax Balkans pre 13 minuta