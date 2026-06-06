Petković: Od presudnog je značaja da svi Srbi izađu i glasaju za Srpsku listu

RTV pre 2 sata  |  Tanjug, RTS
Petković: Od presudnog je značaja da svi Srbi izađu i glasaju za Srpsku listu

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je "od presudnog značaja" da svi Srbi, i oni interno raseljeni koji žive u centralnoj Srbiji i oni koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, izađu sutra na izbore i glasaju za Srpsku listu.

"Ovo je trenutak da još jednom uputim poziv i kažem da je od presudnog značaja da Srbi izađu na izbore. Pobeda Srpske liste je pobeda srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji. Pobeda Srpske liste jeste pobeda budućnosti Srba na Kosovu i Metohiji. I pobeda Srpske liste je znak da će se predstavnici Srpske liste svim srcem i svom snagom boriti za narod na Kosovu i Metohiji", rekao je Petković za RTS. On je kazao da bi 10 od 10 mesta u prištinskom parlamentu
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