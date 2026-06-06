Stevandić: Srpski narod odnosom prema Časnom pojasu dao pozitivan primer

BEOGRAD - Odnosom prema Časnom pojasu presvete Bogorodice srpski narod je svetu pokazao šta znači povratak iskonskim vrednostima i poslao pozitivan primer, izjavio je danas u Beogradu predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Mi smo pokazali šta je to povratak iskonskim korenima civilizacije, hrišćanstvu, dobrobiti, pozitivnom stavu prema ljudima, prema narodima, kazao je Stevandić medijima iz Republike Srpske nakon liturgije u Hramu Svetog Save na Vračaru povodom ispraćaja pojasa presvete Bogorodice u manastir Vatoped na Svetoj Gori, prenela je RTRS. On je naglasio da je ceo svet to gledao i da u ovom momentu još ne može da se proceni veličina i važnost ovog događaja. Nije u pitanju