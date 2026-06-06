UKRAJINSKA KRIZA - Abramovič se u Kijevu sastao sa Zelenskim? Evakuacija u Lenjingradskoj oblasti

RTV pre 6 sati  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA - Abramovič se u Kijevu sastao sa Zelenskim? Evakuacija u Lenjingradskoj oblasti

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.604. dan. Kremlj je poručio da predsednik Volodimir Putin ozbiljno shvata pismo Volodimira Zelenskog i da je to i pokazao. Šef diplomatije Andrij Sibiga zapretio je da Ukrajina neće pustiti Ruse u tu državu ni posle rata.

Dogovora o mogućem sastanku za sada nema. Predsednik Rusije Vladimir Putin kaže da ne vidi svrhu sastanka sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim, da njegovo pismo sadrži "nepristojne elemente" i da ne deluje kao iskrena ponuda za razgovore. Poziva ukrajinskog lidera da se kandiduje na izborima, jer je vlast van ustavnog okvira krivično delo. "Potrebni su nam sporazumi ne na šest meseci, ne na tri meseca, već na dugoročnu istorijsku perspektivu. Neka
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