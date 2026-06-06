UKRAJINSKA KRIZA - NATO razmatra novu vojno-finansijsku pomoć od 70 milijardi evra za Kijev; Evakuacija u Lenjingradskoj oblasti

RTV pre 3 sata  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA - NATO razmatra novu vojno-finansijsku pomoć od 70 milijardi evra za Kijev; Evakuacija u Lenjingradskoj…

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.604. dan. Kremlj je poručio da predsednik Volodimir Putin ozbiljno shvata pismo Volodimira Zelenskog i da je to i pokazao. Šef diplomatije Andrij Sibiga zapretio je da Ukrajina neće pustiti Ruse u tu državu ni posle rata.

Dogovora o mogućem sastanku za sada nema. Predsednik Rusije Vladimir Putin kaže da ne vidi svrhu sastanka sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim, da njegovo pismo sadrži "nepristojne elemente" i da ne deluje kao iskrena ponuda za razgovore. Poziva ukrajinskog lidera da se kandiduje na izborima, jer je vlast van ustavnog okvira krivično delo. "Potrebni su nam sporazumi ne na šest meseci, ne na tri meseca, već na dugoročnu istorijsku perspektivu. Neka
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Dve osobe poginule u Zaporožju; pogođena ruska pomorska baza kod Sankt Peterburga

Dve osobe poginule u Zaporožju; pogođena ruska pomorska baza kod Sankt Peterburga

RTS pre 1 sat
Peskov: Kremlj ozbiljno shvatio pismo Zelenskog, to potvrđuje Putinov odgovor

Peskov: Kremlj ozbiljno shvatio pismo Zelenskog, to potvrđuje Putinov odgovor

Blic pre 3 sata
Zbog požara izazvanog napadom drona više od 600 ljudi evakuisano u Lenjingradskoj oblasti

Zbog požara izazvanog napadom drona više od 600 ljudi evakuisano u Lenjingradskoj oblasti

Politika pre 2 sata
Novi silovit napad na Rusiju: Izbio veliki požar, stotine ljudi evakuisano (foto)

Novi silovit napad na Rusiju: Izbio veliki požar, stotine ljudi evakuisano (foto)

Večernje novosti pre 3 sata
Stanovnici Sankt Peterburga pozvani da ne napuštaju domove nakon ukrajinskih napada

Stanovnici Sankt Peterburga pozvani da ne napuštaju domove nakon ukrajinskih napada

Nova pre 4 sati
Novi silovit napad na Rusiju - izbio veliki požar; Stotine ljudi evakuisano FOTO

Novi silovit napad na Rusiju - izbio veliki požar; Stotine ljudi evakuisano FOTO

B92 pre 3 sata
SSO: Ukrajinski dronovi pogodili ciljeve u ruskoj pomorskoj bazi Kronštat

SSO: Ukrajinski dronovi pogodili ciljeve u ruskoj pomorskoj bazi Kronštat

Insajder pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOMoskvaUkrajinaRusijaIzboriKijev

Svet, najnovije vesti »

U Jermeniji dan uoči izbora uhapšeni kandidati proruske opozicije

U Jermeniji dan uoči izbora uhapšeni kandidati proruske opozicije

Danas pre 31 minuta
Uživo: Kriza na Bliskom istoku, broj žrtava izraelskog napada u Gazi povećan na sedam

Uživo: Kriza na Bliskom istoku, broj žrtava izraelskog napada u Gazi povećan na sedam

Euronews pre 25 minuta
Rumunski predsednik: Dron koji je eksplodirao u luci Konstanca bio ukrajinski

Rumunski predsednik: Dron koji je eksplodirao u luci Konstanca bio ukrajinski

Sputnik pre 25 minuta
“Radite, braćo”: Putin umalo zaplakao zbog ovih reči vojsci, evo koga se setio (video)

“Radite, braćo”: Putin umalo zaplakao zbog ovih reči vojsci, evo koga se setio (video)

Mondo pre 5 minuta
Neizvesna sudbina stranih radnika: Mađarska uredba prećutala produženje boravišnih dozvola

Neizvesna sudbina stranih radnika: Mađarska uredba prećutala produženje boravišnih dozvola

Kurir pre 16 minuta