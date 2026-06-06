UN: Globalna potrošnja piletine šest puta veća nego 1961. godine

RIM - Prosečna globalna potrošnja piletine po stanovniku porasla je gotovo šest puta od 1961. godine, dok se ukupna ponuda mesa u svetu skoro udvostručila po glavi stanovnika, navedeno je u novom izveštaju Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO).

Prema podacima FAO-a, godišnja ponuda živinskog mesa povećana je sa manje od tri kilograma po osobi 1961. godine na 17 kilograma u 2022. godini, preneo je Gardijan. U istom periodu ponuda svinjskog mesa porasla je sa oko sedam na 15 kilograma po stanovniku, dok je količina govedine ostala relativno stabilna, na oko devet kilograma. U Izveštaju je navedeno da je prosečna globalna ponuda mesa porasla sa 25 kilograma po osobi 1961. godine na 47 kilograma u 2022.