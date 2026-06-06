Broj prijavljenih učesnika EXPO 2027 u Beogradu znatno premašio prethodnu izložbu u Astani

Direktor odeljenja za međunarodne učesnike EXPO 2027 Igor Kovačević izjavio je danas u Vašingtonu da je do sada više od 130 država i međuvladinih organizacija potvrdilo učešće na toj izložbi, koja će biti održana iduće godine u Srbiji, i dodao da je to više nego na prethodnoj održanoj u glavnom gradu Kazahstana. „Do sada je potvrđeno učešće više od 130 učesnika. Ako posmatramo prethodne specijalizovane izložbe, kao što je bila Astana u Kazahstanu, mi smo premašili