Broj prijavljenih učesnika EXPO 2027 u Beogradu znatno premašio prethodnu izložbu u Astani

Serbian News Media pre 1 sat
Broj prijavljenih učesnika EXPO 2027 u Beogradu znatno premašio prethodnu izložbu u Astani
Direktor odeljenja za međunarodne učesnike EXPO 2027 Igor Kovačević izjavio je danas u Vašingtonu da je do sada više od 130 država i međuvladinih organizacija potvrdilo učešće na toj izložbi, koja će biti održana iduće godine u Srbiji, i dodao da je to više nego na prethodnoj održanoj u glavnom gradu Kazahstana. „Do sada je potvrđeno učešće više od 130 učesnika. Ako posmatramo prethodne specijalizovane izložbe, kao što je bila Astana u Kazahstanu, mi smo premašili
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Broj prijavljenih učesnika EXPO 2027 u Beogradu znatno premašio prethodnu izložbu u Astani

Broj prijavljenih učesnika EXPO 2027 u Beogradu znatno premašio prethodnu izložbu u Astani

Beta pre 1 sat
Broj prijavljenih učesnika EXPO 2027 u Beogradu znatno premašio prethodnu izložbu u Astani

Broj prijavljenih učesnika EXPO 2027 u Beogradu znatno premašio prethodnu izložbu u Astani

N1 Info pre 58 minuta
Broj prijavljenih učesnika EXPO 2027 u Beogradu znatno premašio prethodnu izložbu u Astani

Broj prijavljenih učesnika EXPO 2027 u Beogradu znatno premašio prethodnu izložbu u Astani

Radio sto plus pre 48 minuta
Broj prijavljenih učesnika EXPO 2027 u Beogradu znatno premašio prethodnu izložbu u Astani

Broj prijavljenih učesnika EXPO 2027 u Beogradu znatno premašio prethodnu izložbu u Astani

Pravo u centar pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonKazahstanEXPOEXPO 2027

Društvo, najnovije vesti »

Četiri meseca nakon prijava za akciju „Svoj na Svome”: Koliko je napredovala legalizacija objekata u Srbiji? (VIDEO)

Četiri meseca nakon prijava za akciju „Svoj na Svome”: Koliko je napredovala legalizacija objekata u Srbiji? (VIDEO)

Insajder pre 8 minuta
Škola "Mladost" obeležila 54 godine rada

Škola "Mladost" obeležila 54 godine rada

Plus online pre 8 minuta
Maligni kineski novac ili zavisni razvoj Srbije?

Maligni kineski novac ili zavisni razvoj Srbije?

Peščanik pre 3 minuta
Kleut o Vladimiru Mihiću: Bilo koji profesor koji nije po volji Patriku Dridu sada može da se nađe u istoj poziciji

Kleut o Vladimiru Mihiću: Bilo koji profesor koji nije po volji Patriku Dridu sada može da se nađe u istoj poziciji

Nova pre 13 minuta
Svi ih bacaju, a malo ko zna koliko su korisne: 6 genijalnih načina da iskoristite silika kesice u domaćinstvu

Svi ih bacaju, a malo ko zna koliko su korisne: 6 genijalnih načina da iskoristite silika kesice u domaćinstvu

Danas pre 8 minuta