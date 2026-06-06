MASA: Slučaj profesora Mihića politički progon i odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

Serbian News Media pre 6 sati
MASA: Slučaj profesora Mihića politički progon i odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti
Mreža akademske solidarnosti (MASA) kritikovala je odluku Senata Univerziteta u Novom Sadu da ne izglasa reizbor u zvanje vanrednog profesora za Vladimira Mihića sa Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i ocenila da je reč o „političkom progonu i odmazdi režima nad profesorom koji je odbio da ćuti“. „Profesor Mihić je ispunio zakonske uslove za reizbor, što nije bilo dovoljno da ostane na poslu. Njegov stvarni ‘greh’ ne nalazi se u pravilnicima,
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

MASA o neizglasavanju reizbora Mihiću: Odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

MASA o neizglasavanju reizbora Mihiću: Odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

N1 Info pre 6 sati
MASA: Slučaj profesora Mihića politički progon i odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

MASA: Slučaj profesora Mihića politički progon i odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

Insajder pre 6 sati
MASA: Slučaj profesora Mihića politički progon i odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

MASA: Slučaj profesora Mihića politički progon i odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

Beta pre 6 sati
MASA: Odluka Senata u Novom Sadu predstavlja politički progon profesora Mihića

MASA: Odluka Senata u Novom Sadu predstavlja politički progon profesora Mihića

Radio 021 pre 6 sati
MASA: Slučaj profesora Mihića politički progon i odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

MASA: Slučaj profesora Mihića politički progon i odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

Nedeljnik pre 7 sati
MASA: Slučaj profesora Mihića politički progon i odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

MASA: Slučaj profesora Mihića politički progon i odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

Nova pre 7 sati
MASA: Slučaj profesora Mihića politički progon i odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

MASA: Slučaj profesora Mihića politički progon i odmazda režima nad profesorom koji je odbio da ćuti

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Ponovo rečenica iz devedesetih: „Treba vas sve proterati iz Srbije“

Ponovo rečenica iz devedesetih: „Treba vas sve proterati iz Srbije“

Danas pre 1 sat
Svi mi smo taoci „Srbije koja pobeđuje“

Svi mi smo taoci „Srbije koja pobeđuje“

Danas pre 55 minuta
Milionska razlika između upisanih u birački spisak i stvarnog broja birača

Milionska razlika između upisanih u birački spisak i stvarnog broja birača

Danas pre 2 sata
Spavanje sa kućnim ljubimcem u istoj sobi može imati negativan uticaj na zdravlje, pokazuje istraživanje

Spavanje sa kućnim ljubimcem u istoj sobi može imati negativan uticaj na zdravlje, pokazuje istraživanje

Danas pre 2 sata
Dan na Zemlji postaje sve duži: Naučnici otkrili kada će trajati 25 sati

Dan na Zemlji postaje sve duži: Naučnici otkrili kada će trajati 25 sati

Danas pre 4 sati