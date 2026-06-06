Ponoš: Ne možemo imati i Srbiju u EU i SNS na vlasti, SRCE će na izborima biti u proevropskoj koloni

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je večeras da, iako izbori nisu „sutra“, o njima treba razgovarati, kao i da će na sledećim izborima SRCE biti deo proevropske kolone. „Srbija centar će biti deo tog bloka.

To je sasvim sigurno. Ko hoće – hoće, ko neće – neće. A i oni koji hoće, moraće da pokažu u praksi da i propovedaju i zastupaju evropske vrednosti. To će tako biti, nema dileme“, rekao je Ponoš za televiziju Nova S, a prenela stranka u saopštenju. Govoreći o 87 državljana Srbije kojima nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, ocenio je da je važno da građanima posle Samita Evropska unija (EU) – Zapadni Balkan u Tivtu bude jasno da Srbija ne može da bude član EU i da na