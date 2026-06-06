Meč-lopta za finale: Barać bolji od Alimpijevića posle produžetka

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Ognjen Bojić
Meč-lopta za finale: Barać bolji od Alimpijevića posle produžetka

Košarkaši Bahčešehira poveli su sa 2-1 u polufinalnoj seriji prvenstva Turske, pošto su kao domaćini pobedili Bešiktaš u trećem meču rezultatom 98:95 nakon produžetka.

Polufinalne serije Superliga igraju se na tri pobede. Najzaslužniji za trijumf ekipe koju vodi Marko Barać bili su plejmejker Malakaj Flin sa 27 poena i 5 asistencija i bek Hanter Hejl sa 19 poena, po 3 skoka i izgubljene lopte i 5 asistencija. Istakli su se i centri Trevion Vilijams (po 10 poena i skokova) i Furkan Haltali (10 poena, 5 skokova) i krilo Met Mičel sa 12 poena. Za Bešiktaš su prednjačili plejmejker Brinton Lemar i bek Džona Metjuz sa po 18 poena.
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