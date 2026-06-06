Oproštaj od Edina: Njega više nema, al’ imamo još važnih utakmica

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Nikola Novaković
Oproštaj od Edina: Njega više nema, al’ imamo još važnih utakmica

"Ljudi pišu da će im biti teško da prate košarku i sport.

Ne volim da se oglašavam u ime onog koga nema i u ime onih koji nisu sa nama, ali ovog puta ću to uraditi," rekao je Miloš Jovanović tokom komemoracije u znak sećanja na velikog sportskog novinara i komentatora Edina Avdića. „Edin bi vam rekao da ne radite to,“ nastavio je Miloš, koji je s prijateljem i kolegom do sudnjeg dana vodio podkast „Udvajanje“. „Sve je dao košarci i sejao je ljubav prema njoj. Mnogima su uz Edinov glas urezane prve uspomene o košarci i
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