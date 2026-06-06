SK: Poznata dužina Ilićevog ugovora u Partizanu

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Aleksandar Pivljanin
SK: Poznata dužina Ilićevog ugovora u Partizanu

Prema saznanjima Sport kluba, Saša Ilić će početkom sledeće nedelje (moguće i u ponedeljak) potpisati ugovor sa Partizanom.

Dogovor je postignut i Saša Ilić će biti novi šef stručnog štaba beogradskih crno belih. Sport klubu je rečeno da će nekadašnji sjajni vezista i legendarni kapiten ,,Parnog valjka“ potpisati dvogodišnji ugovor sa Partizanom. Saša Ilić ponovo u voljenom klubu, ovoga puta u potpuno drugačijoj ulozi, kao trener prvog tima. Čeka ga kompleksan zadatak da Partizan uvede u Ligu konferencije, potom i pokuša da tim učini kompetentnim u borbi za šampionsku titulu sa večitim
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