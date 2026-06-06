Spektakularne kvalifikacije F1: Klač Kimi, Šarl u zaštitnom zidu!

Kakve smo kvalifikacije gledali danas na kultnoj uličnoj pisti u Monte Karlu!? Kimi Antoneli osvojio je pol-poziciju pred sutrašnji start Velike nagrade Monaka tako što je u poslednjem pokušaju, kada je sat već pokazao 0:00, zabeležio za 43 hiljaditinke brže vreme od Maksa Ferstapena.

U trenutku kada je lider šampionata u Mercedesu prolazio kroz cilj, Šarl Lekler završio je u zidu u blizini luke i oštetio svoj Ferari, u kojem je minut ranije izbio na prvo mesto u pretposlednjem krugu. U poslednjem, pored Antonelija i Ferstapena, pretekao ga je i klupski kolega Luis Hamilton koji će startovati kao treći. Peti i šesti završili su piloti Meklarena, a drugoplasnirani u generalnom plasmanu Džordž Rasel zabeležio je tek sedmo vreme. Uskoro opširnije…