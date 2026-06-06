Srbija ima protivnika u polufinalu! Poznato kada igraju za finale

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Filip Mijailović
Srbija ima protivnika u polufinalu! Poznato kada igraju za finale

Reprezentativci Srbije eliminisali su Holandiju, odnosno ekipu olimpijskog šampiona, koju su pobedili 21:19 i tako su obezbedili plasman u polufinale Svetskog prvenstva u basketu tri na tri u Varšavi.

Dočekali su boljeg iz baltičkog derbija, a to je Letonija, koja je pobedila Litvaniju u daleko manje uzbudljivom okršaju – 22:13. Duel Srbija – Letonija u glavnom gradu Poljske na programu je u nedelju, a trebalo bi da bude počne u 18.10, a istog dana su na programu i okršaji finala i onaj za treće mesto. Meč za bronzu zakazan je za 20.05, dok je onaj za titulu od 21.15. Ko igra baksket 3×3 za Letoniju Pred selekcijom koju predstavljaju Strahinja Stojačić, Nenad
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Parks nokautirao Jakovljevićev Virtus, Italija dobija novog prvaka

Parks nokautirao Jakovljevićev Virtus, Italija dobija novog prvaka

Sportske.net pre 25 minuta
Alimpijević i Bešiktaš pred ispadanjem: Barać i Bahčešehir pobedili u ludoj utakmici i stigli nadomak finala

Alimpijević i Bešiktaš pred ispadanjem: Barać i Bahčešehir pobedili u ludoj utakmici i stigli nadomak finala

Večernje novosti pre 25 minuta
Barać na korak od finala - Bahčešehir posle drame i produžetka savladao Bešiktaš

Barać na korak od finala - Bahčešehir posle drame i produžetka savladao Bešiktaš

RTS pre 35 minuta
Ovo je put Srbije do zlata: Francuska izbacila SAD i kompletirala polufinale SP

Ovo je put Srbije do zlata: Francuska izbacila SAD i kompletirala polufinale SP

Mondo pre 1 sat
Basketaši Srbije u polufinalu Svetskog prvenstva, srušili olimpijskog šampiona

Basketaši Srbije u polufinalu Svetskog prvenstva, srušili olimpijskog šampiona

Radio 021 pre 2 sata
Basketaši Srbije pobedili Holandiju i plasirali se u polufinale Svetskog prvenstva

Basketaši Srbije pobedili Holandiju i plasirali se u polufinale Svetskog prvenstva

Nedeljnik pre 3 sata
Basketaši još uvek ne znaju za poraz u četvrtfinalu, Srbija nadigrala Holandiju na SP

Basketaši još uvek ne znaju za poraz u četvrtfinalu, Srbija nadigrala Holandiju na SP

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoHolandijaLitvanijaLetonijaPoljska

Sport, najnovije vesti »

Penjaroja: Izgubili smo konekciju, za pobedu moramo da budemo dobri svih 40 minuta

Penjaroja: Izgubili smo konekciju, za pobedu moramo da budemo dobri svih 40 minuta

Danas pre 30 minuta
Problem za Zvezdu: Avdić se ozbiljnije povredio igrajući za Srbiju

Problem za Zvezdu: Avdić se ozbiljnije povredio igrajući za Srbiju

Danas pre 5 minuta
Senzacija u Madridu: Real primio 107 poena i ispao iz plej-ofa

Senzacija u Madridu: Real primio 107 poena i ispao iz plej-ofa

Danas pre 1 sat
Partizan ponovo bez trijumfa u Emiratima: Dubai na korak do titule

Partizan ponovo bez trijumfa u Emiratima: Dubai na korak do titule

Danas pre 2 sata
Partizan ponovo bez trijumfa u Emiratima: Dubai na korak do titule

Partizan ponovo bez trijumfa u Emiratima: Dubai na korak do titule

Danas pre 2 sata