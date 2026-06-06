Srbija ima protivnika u polufinalu! Poznato kada igraju za finale

Reprezentativci Srbije eliminisali su Holandiju, odnosno ekipu olimpijskog šampiona, koju su pobedili 21:19 i tako su obezbedili plasman u polufinale Svetskog prvenstva u basketu tri na tri u Varšavi.

Dočekali su boljeg iz baltičkog derbija, a to je Letonija, koja je pobedila Litvaniju u daleko manje uzbudljivom okršaju – 22:13. Duel Srbija – Letonija u glavnom gradu Poljske na programu je u nedelju, a trebalo bi da bude počne u 18.10, a istog dana su na programu i okršaji finala i onaj za treće mesto. Meč za bronzu zakazan je za 20.05, dok je onaj za titulu od 21.15. Ko igra baksket 3×3 za Letoniju Pred selekcijom koju predstavljaju Strahinja Stojačić, Nenad