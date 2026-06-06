UŽIVO: Partizan u Dubaiju traži brejk i poravnanje u finalu

Košarkaši Partizana gostuju Dubaiju u "Koka-Kola areni" u drugom meču finalne serije ABA lige.

Početak utakmice zakazan je za 18 časova, a možete je pratiti i uz "lajv" blog Sport Kluba. NAJAVA SUSRETA Dubai vodi u seriji, pošto je u prvom meču – odigranom u četvrtak, pobedio ekipu koju kao trener vodi Đoan Penjaroja rezultatom 99:93. Serija se igra na tri pobede, a posle drugog meča se seli u Beograd. Treći meč je na programu u sredu od 19 časova u Beogradskoj areni. Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata tokom celog plej-ofa ABA lige ima prednost domaćeg