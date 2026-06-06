Vembanjama: "Zabrljao sam, morali smo da dobijemo ovaj meč"

San Antonio Sparsi su nakon što su u finalu Zapada eliminisali branioca titule Oklahomu ušli u veliko finale NBA lige protiv Njujork Niksa kao jasni favoriti, ali nisu taj status opravdali na domaćem terenu.

Izgubili su obe utakmice, Niksi imaju 2:0, dva meča kod kuće i istorijsku priliku da osvoje šampionski prsten. Jutros se u drugom susretu finala odigrala prava drama, Njujork je pobedio sa 105:104, a apsolutni tragičar je bio najbolji košarkaš Sparsa Viktor Vembanjama, koji ogromnom greškom u poslednjim sekundama koštao San Antonio pobede. Francuski centar je meč završio kao najistaknutiji pojedinac sa 29 poena i devet skokova, a na konferenciji za medije je