(VIDEO) Vembijev košmar koji će se prepričavati, ''dupli brejk'' Niksa u finalu!

Sportske.net pre 1 dan  |  Sportske.net
(VIDEO) Vembijev košmar koji će se prepričavati, ''dupli brejk'' Niksa u finalu!
Njujork Niksi su napravili još jedan veliki korak ka šampionskom prstenu u NBA ligi, na šta čekaju još od 1973. godine! Oni su noćas dobili i drugu utakmicu u gostima protiv San Antonio Sparsa, napravili još jedan ''brejk'', ovoga puta posle dramatične završnice i na kraju trijumfovali sa 105:104, po četvrtinama 25:34, 31:18, 28:23 i 21:19, za vođstvo od 2:0 u pobedama pred selidbu finalne serije u Njujork. Najbolji igrač San Antonio Sparsa Viktor Vembanjama je na
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