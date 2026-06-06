Osvaja kao Monika, slavi kao Marija – a zove se Mira

Mira Andrejeva postala je najmlađa šampionka Rolan Garosa još od Monike Seleš, proslavljene jugoslovenske teniserke, koja je 1992. godine trijumfovala na šljaci u Parizu. Ovaj podvig talentovana ruska teniserka proslavila je u stilu Marije Šarapove koja joj je i uzor.

Još Mira Andrejeva nije napunila ni 16 godina kada se prognoziralo da će postati grend slem šampionka. Nepune tri godine kasnije Ruskinja je krunisana u Parizu. Iz godine u godinu napredak je bio sve veći, protivnice su se sve više plašile Mire, da bi se sada na Rolan Garosu konačno poklopile kockice i 19-godišnjakinja iz Krasnojarska stigla je do grend slem trofeja. Ona je najmlađa šampionka grend slema u Parizu još od Monike Seleš koja je podigla pehar 1992.