Osvaja kao Monika, slavi kao Marija – a zove se Mira

Sputnik pre 1 sat
Osvaja kao Monika, slavi kao Marija – a zove se Mira

Mira Andrejeva postala je najmlađa šampionka Rolan Garosa još od Monike Seleš, proslavljene jugoslovenske teniserke, koja je 1992. godine trijumfovala na šljaci u Parizu. Ovaj podvig talentovana ruska teniserka proslavila je u stilu Marije Šarapove koja joj je i uzor.

Još Mira Andrejeva nije napunila ni 16 godina kada se prognoziralo da će postati grend slem šampionka. Nepune tri godine kasnije Ruskinja je krunisana u Parizu. Iz godine u godinu napredak je bio sve veći, protivnice su se sve više plašile Mire, da bi se sada na Rolan Garosu konačno poklopile kockice i 19-godišnjakinja iz Krasnojarska stigla je do grend slem trofeja. Ona je najmlađa šampionka grend slema u Parizu još od Monike Seleš koja je podigla pehar 1992.
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Granoljers i Sebaljos odbranili titulu u dublu na Rolan Garosu

Granoljers i Sebaljos odbranili titulu u dublu na Rolan Garosu

Sportske.net pre 27 minuta
Poljska senzacija: "Mira je kriva za to"

Poljska senzacija: "Mira je kriva za to"

B92 pre 12 minuta
Tinejdžersko čudo iz Sibira - ko je Mira Andrejeva, nova šampionka Rolan Garosa

Tinejdžersko čudo iz Sibira - ko je Mira Andrejeva, nova šampionka Rolan Garosa

RTS pre 2 sata
VIDEO Šampionka Rolan Garosa morala da gleda kako sklanjaju zastavu njene zemlje: Neprijatnost na "Šatrijeu" posle finala

VIDEO Šampionka Rolan Garosa morala da gleda kako sklanjaju zastavu njene zemlje: Neprijatnost na "Šatrijeu" posle finala

Nova pre 3 sata
Ruska teniserka Mira Andrejeva osvojila Rolan Garos

Ruska teniserka Mira Andrejeva osvojila Rolan Garos

Politika pre 3 sata
Hvalinska posle izgubljene titule: Andrejeva je bila mnogo bolja u finalu Rolan Garosa

Hvalinska posle izgubljene titule: Andrejeva je bila mnogo bolja u finalu Rolan Garosa

Kurir pre 4 sati
"Želim da zahvalim sebi"

"Želim da zahvalim sebi"

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisRolan GarosGrend slemParizsportmira andrejeva

Sport, najnovije vesti »

Partizan ponovo bez trijumfa u Emiratima: Dubai na korak do titule

Partizan ponovo bez trijumfa u Emiratima: Dubai na korak do titule

Danas pre 2 minuta
Saša Ilić je novi trener Partizana?

Saša Ilić je novi trener Partizana?

Danas pre 2 minuta
Srbija nakon preokreta došla do polufinala Svetskog prvenstva

Srbija nakon preokreta došla do polufinala Svetskog prvenstva

Danas pre 2 minuta
Poznato kada se Aleksandra Krunić bori za titulu na Rolan Garosu

Poznato kada se Aleksandra Krunić bori za titulu na Rolan Garosu

Danas pre 1 sat
Penjaroja: Izgubili smo konekciju, za pobedu moramo da budemo dobri svih 40 minuta

Penjaroja: Izgubili smo konekciju, za pobedu moramo da budemo dobri svih 40 minuta

Danas pre 2 sata