Vlada Srbije produžila odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate

Sputnik pre 8 sati
Vlada Srbije produžila odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate

Vlada Srbije produžila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 14. juna i do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar, objavljeno je u Službenom glasniku.

Ovu odluku potpisao je predsednik vlade Đuro Macut 4. juna. Vlada Srbije donela je 14. maja odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koja je važila do 7. juna. Pogledajte i:
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