Dejan Dragojević primio islam, a ovako komentariše redove ispred Hrama: "Ljudi nisu svesni, koliko god da..."

Pobednik "Zadruge 5", Dejan Dragojević, koji je pre nekoliko godina primio islam, oglasio se povodom kolone ljudi koji su satima čekali ispred Hrama Svetog Save kako bi celivali Časni pojas Presvete Bogorodice, koji je danas iznet iz pomenute hrišćanske svetinje.

Dragojević je istakao da razume potrebu naroda za duhovnošću. - Ljudi nisu svesni, koliko god da radiš u životu ti moraš da imaš neko mesto na kom ćeš ti da napuniš svoje baterije. Negde moraš da odeš i da imaš neku svoju rutinu koja će da te napuni da ti možeš dalje da izguraš i naravno mora tu da bude uključena vera! Čovek bez duše je prazan - počeo je Dejan Dragojević. - Meni je drago što su se sad ispred Hrama skupili ljudi koji su došli da se poklone Pojasu