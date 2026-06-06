Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča odbojkašica Srbija - Kina u Ligi nacija

Telegraf pre 33 minuta  |  Telegraf.rs
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča odbojkašica Srbija - Kina u Ligi nacija

Odbojkašice Srbije pred sobom imaju jedan od interesantnijih izazova u prvom vikendu Lige nacija, pošto će se sastati sa domaćinom Kinom, dan nakon što su poražene u trileru u pet setova od Poljske.

Naše devojke su u prvom kolu bile bolje od Tajlanda sa maksimalnih 3:0, da bi potom osvojile bod protiv Poljakinja (2:3), a imale su i dve meč lopte na tom meču. Sa druge strane, Kina je u prvom kolu sa 0:3 poražena od Češke, dok je u drugom uspela da bude bolja u pet setova protiv Tajlanda. Rezultati navode da bi naše devojke potencijalno ovde mogle da dođu do velike i važne pobede. Ovo će biti pretposlednji meč naših odbojkašica u okviru prvog vikenda. Preostaje
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