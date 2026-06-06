Gimnazijalci iz Srbije briljirali! Osvojili 11 medalja na međunarodnom takmičenju u Izmiru

Gimnazijalci iz Srbije osvojili su 11 medalja na Međunarodnom takmičenju iz matematike, biologije i inženjerskih nauka u Izmiru.

Zlatna medalja je pripala Marku Kragulju i Iskri Gnjidić koja je apsolutni pobednik u biologiji, preneo je RTS. Srebro su osvojile Mara Stanišić, Katarina Jovanov, Katarina Jakovljević i Jelena Ječmenica. Bronzane medalje su osvojile Teodora Arsić, Ana Savićević, Julija Đošić, Marija Ignjatijević i Natalija Arsić. Na takmičenju su učestvovala 224 mlada naučnika iz 17 zemalja. Svi učesnici iz Srbije su članovi Regionalnog centra za mlade talente "Nikola Tesla" u