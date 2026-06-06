NBS: U maju izvršeno 11.653.107 transakcija u sistemu za instant plaćanja

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf Biznis/Tanjug
NBS: U maju izvršeno 11.653.107 transakcija u sistemu za instant plaćanja

U sistemu za instant plaćanja - IPS NBS u maju je realizovano 11.653.107 transakcija, objavila je Narodna banka Srbije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 375.907, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od jedne sekundi. Vrednost prometa iznosila je 145,4 milijarde dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 4.691,2 miliona dinara. Sistem za instant plaćanja Narodne banke Srbije omogućava jedan od najsavremenijih načina plaćanja koji trenutno postoji u svetu. Sistem funkcioniše 24 časa, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini, a zahvaljujući ovom
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