Pred matičarem se predomislila! Teodosić bio u čudu zbog Jelisavetine odluke na venčanju: Rekla sam da neću...

Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić doneli su odluku da se razvedu, iako su važili za jedan od skladnijih parova na javnoj sceni.

Tokom devet godina braka oni su svoju intimu čuvali za sebe, a jednom prilikom je glumica otkrila zanimljivost sa venčanja. Ona je objasnila da nije želela da uzme muževljevo prezime, te da je Teodosić ostao u šoku kada je pred matičarem ipak to uradila. - Iznenadila sam ga prezimenom. Pre nego što sam upoznala Miloša, razmišljala sam o prezimenu i rekla sam da ga nikada neću promeniti. Rekla sam da je baš zvučno. Posle kad smo počeli da pričamo o deci i porodici