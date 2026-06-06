Svima su pale vilice kad je Kim Kardašijan prošetala stazom Formule 1 pred trku u Monaku

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Svima su pale vilice kad je Kim Kardašijan prošetala stazom Formule 1 pred trku u Monaku

Najpoznatija influenserka sveta, Kim Kardašjan, pojavila se na zvaničnom treningu u Monaku pred trku Formule 1 u ovom gradu, a kao i uvek, izazvala je veliku pažnju.

Kim Kardašijan je došla u Monte Karlo da bodri svog dečka, jednog od najboljih vozača Formule 1 u istoriji, Luisa Hamiltona, koji sada vozi za najlegendarniji tim "najbržeg cirkusa" - Ferari! Kim je imala provokativnu odevnu kombinaciju, imala je farmerke, ali i čipkastu majicu sa dubokim dekolteom, koja je mamila poglede fotoreportera i mehaničara koji su bili na stazi i u garažama. Ona je imala i opremu Ferarija u jednom momentu i mogla je da sluša timski radio
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