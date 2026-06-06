Taktičko uvežbavanje "Sajber Tesla 2026" izvedeno u kasarni u Gornjem Milanovcu

Telegraf pre 29 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Taktičko uvežbavanje "Sajber Tesla 2026" izvedeno u kasarni u Gornjem Milanovcu

U kasarni "Vojvoda Radomir Putnik" u Gornjem Milanovcu, u prostorijama Centra za obuku veze i informatike, realizovano je taktičko uvežbavanje "Sajber Tesla 2026" u organizaciji Uprave za telekomunikacije i informatiku (J-6) Generalštaba Vojske Srbije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Na petodnevnom uvežbavanju, pod temom "Odbrana telekomunikaciono-informacionog sistema od pretnji iz sajber prostora tokom pripreme i izvođenja operacija Vojske Srbije", učestvovali su specijalisti iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, uz predstavnike privatnog i javnog sektora, kao i akademske zajednice koji imaju nadležnosti i stručna znanja iz oblasti informacione bezbednosti. Opšti cilj je izgradnja vojnih kapaciteta sistema odbrane za odbranu od
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