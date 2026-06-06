Visoki iranski zvaničnik: Modžtabi Hamneiju teško povređena noga u napadu u februaru

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf.rs/Tanjug
Visoki iranski zvaničnik: Modžtabi Hamneiju teško povređena noga u napadu u februaru

Iranski vrhovni lider ajatolah Modžtaba Hamnei doživeo je tešku povredu noge u februarskom napadu američkih i izraelskih snaga na Iran, kada je ubijen njegov otac ajatolah Ali Hamnei, preneo je danas Iran internešenel.

Navodno, jedan od članova iranske Skupštine stručnjaka koja je odlučivala o imenovanju Hamneija, Ahmad Hatami, rekao je da su lekari čak i razmatrali da Hamneiju amputiraju nogu. "Tokom napada prvog dana rata, (Modžtaba Hamnei) zadobio je povredu noge. Postojala je čak i mogućnost amputacije, ali se to nije dogodilo i on je trenutno u dobrom zdravstvenom stanju", rekao je Hatami. Skaj njuz navodi da se Hamnei od napada 28. februara nije pojavio u javnosti, dok su
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