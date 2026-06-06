Italijan kreće sa prve pozicije: Antoneli u finišu osvojio pol poziciju za trku Formule 1 u Monte Karlu

ITALIJANSKI vozač iz Mercedesa Andrea Kimi Antoneli osvojio je ove nedelje pol poziciju pred Veliku nagradu Monaka u Formuli 1.

FOTO: Tanjug/AP/Philippe Magoni Lider u šampionatu je do prvog mesta stigao u samom finišu, ispred Holanđanina Maksa Ferstapena iz Red Bula. Domaći vozač Šarl Lekler iz Ferarija "udario je u zid" pred kraj treninga, kao vodeći, oštetio bolid i završio kao četvrti. Ispred njega se plasirao klupski kolega Britanac Luis Hamilton, a sa petog mesta startovaće vozač Red Bula Isak Hadžar. Šesti je bio Džordž Rasel iz Mercedesa, a potom sledi tandem Meklarena Oskar Pjastri