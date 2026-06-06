Novi silovit napad na Rusiju: Izbio veliki požar, stotine ljudi evakuisano (foto)

VIŠE od 600 ljudi evakuisano je danas iz bezbednosne zone u Boljoj Ižori u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, gde je izbio požar izazvan napadom drona, saopštio je danas regionalni guverner Aleksandar Drozdenko.

Foto: Printskrin Iks/@yespunjab - Trenutno je više od 600 ljudi evakuisano iz bezbednosne zone, od kojih se 325 nalazi u privremenim smeštajnim centrima, dok su ostali otišli kod rođaka - naveo je on u saopštenju, preneo je TASS. Three injured in Ukrainian drone attack on Saint Petersburg https://t.co/c5tReFpFG9 #Russia #UkraineWar #StPetersburg #DroneAttack #UAV #Putin #Zelensky #BreakingNews #WorldNews #RussiaUkraineConflict #MilitaryNews #Krasnodar