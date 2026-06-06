"Novosti" saznaju: Nije samo Saša Ilić! Ovo su svi kandidati s kojima Partizan pregovara za novog trenera!

U Humskoj užurbano traže rešenje za novog šefa stručnog štaba.

FOTO: N. Skenderija Tokom dana pojavila se informacija da je Saša Ilić novi trener Partizana, što je odmah oduševilo navijače kluba iz Humske. Kako Novosti ekskluzivno saznaju, Ilić nije postigao dogovor sa crno-belima, već je u opticaju rukuvodstva nekoliko imena. Prema našim izvorima, u petak su vođeni razgovori sa Žarkom Lazetićem, koji je navodno odbio poziv, ali i nekadašnjim trenerom i direktorom Ivanom Tomićem. Credit: Eibner-Pressefoto/Thomas Hess / imago