Poslednje zbogom Edinu Avdiću! Održana komemoracija, legende se oprostile od čuvenog komentatora (foto)
Večernje novosti pre 14 minuta
Održana je Komemoracija Edinu Avdiću. Počela je danas sa početkom od 13 časovau Beogradu, a komemoraciji su prisustovale mnogobrojne košarkaške legende.
FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages Ranije su se od njega oprostile mnoge kolege tokom prenosa, a verovatno i najdrljiviji oproštaj bilo je od njegovog dugogodišnjeg parnerta Nenada Kostića Koleta. Danas među prisutnima su bili crnogorski reprezentativac Nikola Vučević, nekadašnji košarkaš Partizana Aleksandar Saša Pavlović, kao i Dejan Bodiroga jedan od čelnika Evrolige. Bili su još tu i Dušan Kecman, Dejan Radonjić, Vlada Jovanović, Nikola Milojević, sin pokojnog