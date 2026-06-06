Poslednje zbogom Edinu Avdiću! Održana komemoracija, legende se oprostile od čuvenog komentatora (foto)

Održana je Komemoracija Edinu Avdiću. Počela je danas sa početkom od 13 časovau Beogradu, a komemoraciji su prisustovale mnogobrojne košarkaške legende.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages Ranije su se od njega oprostile mnoge kolege tokom prenosa, a verovatno i najdrljiviji oproštaj bilo je od njegovog dugogodišnjeg parnerta Nenada Kostića Koleta. Danas među prisutnima su bili crnogorski reprezentativac Nikola Vučević, nekadašnji košarkaš Partizana Aleksandar Saša Pavlović, kao i Dejan Bodiroga jedan od čelnika Evrolige. Bili su još tu i Dušan Kecman, Dejan Radonjić, Vlada Jovanović, Nikola Milojević, sin pokojnog