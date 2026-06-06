Poslednje zbogom Edinu Avdiću! Održana komemoracija, legende se oprostile od čuvenog komentatora (foto)

Večernje novosti pre 14 minuta
Poslednje zbogom Edinu Avdiću! Održana komemoracija, legende se oprostile od čuvenog komentatora (foto)

Održana je Komemoracija Edinu Avdiću. Počela je danas sa početkom od 13 časovau Beogradu, a komemoraciji su prisustovale mnogobrojne košarkaške legende.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages Ranije su se od njega oprostile mnoge kolege tokom prenosa, a verovatno i najdrljiviji oproštaj bilo je od njegovog dugogodišnjeg parnerta Nenada Kostića Koleta. Danas među prisutnima su bili crnogorski reprezentativac Nikola Vučević, nekadašnji košarkaš Partizana Aleksandar Saša Pavlović, kao i Dejan Bodiroga jedan od čelnika Evrolige. Bili su još tu i Dušan Kecman, Dejan Radonjić, Vlada Jovanović, Nikola Milojević, sin pokojnog
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

"Bio je Fredi Merkjuri svog posla, prepoznate mu glas među hiljadu" - Održana komemoracija Edinu Avdiću

"Bio je Fredi Merkjuri svog posla, prepoznate mu glas među hiljadu" - Održana komemoracija Edinu Avdiću

Sportske.net pre 33 minuta
Bezbrojni podkasti, a sada poslednji pozdrav: Više nikada neće ništa biti isto!

Bezbrojni podkasti, a sada poslednji pozdrav: Više nikada neće ništa biti isto!

Hot sport pre 23 minuta
Komemoracija Edinu Avdiću: Dirljiv oproštaj Dejana Bodiroge, velikani se poklonili legendarnom komentatoru

Komemoracija Edinu Avdiću: Dirljiv oproštaj Dejana Bodiroge, velikani se poklonili legendarnom komentatoru

Mondo pre 18 minuta
Ovaj video je pušten u čast Edina Avdića, Bodiroga bio jedan od govornika na komemoraciji

Ovaj video je pušten u čast Edina Avdića, Bodiroga bio jedan od govornika na komemoraciji

Nova pre 4 minuta
Održana komemoracija Edinu Avdiću u Beogradu: Legende na oproštaju od čoveka koji je obeležio košarku našeg vremena

Održana komemoracija Edinu Avdiću u Beogradu: Legende na oproštaju od čoveka koji je obeležio košarku našeg vremena

Nova pre 14 minuta
"Kao da si predosetio..." Potresan govor Marine na komemoraciji Edinu Avdiću: Ne brini, Isak će znati koliko ga voliš i koliko…

"Kao da si predosetio..." Potresan govor Marine na komemoraciji Edinu Avdiću: Ne brini, Isak će znati koliko ga voliš i koliko si bio veliki

Kurir pre 14 minuta
Memorial service held for Edin Avdić PHOTO

Memorial service held for Edin Avdić PHOTO

B92 pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvroligaDušan KecmanNikola MilojevićDejan Radonjićedin avdić

Sport, najnovije vesti »

Navijači Zvezde opet oterali Piksija iz kafića na Marakani

Navijači Zvezde opet oterali Piksija iz kafića na Marakani

Sport klub pre 14 minuta
Fudbalska reprezentacija Irana se priprema za odlazak u Meksiko na Svetsko prvenstvo

Fudbalska reprezentacija Irana se priprema za odlazak u Meksiko na Svetsko prvenstvo

Nedeljnik pre 4 minuta
"Bio je Fredi Merkjuri svog posla, prepoznate mu glas među hiljadu" - Održana komemoracija Edinu Avdiću

"Bio je Fredi Merkjuri svog posla, prepoznate mu glas među hiljadu" - Održana komemoracija Edinu Avdiću

Sportske.net pre 33 minuta
Bezbrojni podkasti, a sada poslednji pozdrav: Više nikada neće ništa biti isto!

Bezbrojni podkasti, a sada poslednji pozdrav: Više nikada neće ništa biti isto!

Hot sport pre 23 minuta
Nema više nikakvih dilema: Gašić preuzima Fudbalski savez Regiona istočne Srbije!

Nema više nikakvih dilema: Gašić preuzima Fudbalski savez Regiona istočne Srbije!

Hot sport pre 13 minuta