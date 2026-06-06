„Potpuno sam zabrljao!“ Viktor Vembanjama besan kao nikada nakon što je poklonio pobedu Niksima!

NIJE Viktor Vembanjama imao svoje veče u NBA ligi.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr Istina, bio je najefikasniji kod San Antonija, ali je bio i tragičar tima iz Teksasa. Izgubio je loptu na 10 sekundi do kraja meča pri nerešenom rezultatu, a onda napravio faul nad Džejlenom Bransonom. Potom je promašio dva šuta za pobedu, te su Niksi poveli 2:0 u seriji. Vembanjama je inače meč završio sa 29 poena, a posle presudne greške u drugom meču finala NBA lige bio je i više nego ljut na sebe, što se moglo primetiti u