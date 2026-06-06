„Potpuno sam zabrljao!“ Viktor Vembanjama besan kao nikada nakon što je poklonio pobedu Niksima!

Večernje novosti pre 16 minuta
„Potpuno sam zabrljao!“ Viktor Vembanjama besan kao nikada nakon što je poklonio pobedu Niksima!

NIJE Viktor Vembanjama imao svoje veče u NBA ligi.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr Istina, bio je najefikasniji kod San Antonija, ali je bio i tragičar tima iz Teksasa. Izgubio je loptu na 10 sekundi do kraja meča pri nerešenom rezultatu, a onda napravio faul nad Džejlenom Bransonom. Potom je promašio dva šuta za pobedu, te su Niksi poveli 2:0 u seriji. Vembanjama je inače meč završio sa 29 poena, a posle presudne greške u drugom meču finala NBA lige bio je i više nego ljut na sebe, što se moglo primetiti u
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