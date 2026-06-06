Prenos, Dubai - Partizan: Kakvo finale ABA lige

PARTIZAN igra drugu utakmicu finala ABA lige. Crno-beli će pokušati da naprave važan brejk protiv Dubaija i dođu u situaciju da sve reševaju u Beogradu. Utakmica koja se igra ove subote u Ujedinjenim Arapskim Emiratima možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: KK Dubai/ABA liga 20' - Musa je pogocima sa linije penala opet vratio vođstvo timu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Neverovatan koš Kalatesa na isteku napada. Preko table je bacio loptu i uspeo je da pogodi. 18' - Džekiri je bio polovičan sa linije penala. Partizan ponovo vodi posle pogotka Brauna sa crte. 17' - Dubai je poveo prvi put nakon uvoda meča posle poena Muse, a odmah je tajm-autom reagovao Đoan Penjaroja. 16' - Sada su krenuli promašaji sa