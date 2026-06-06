Spremite se za temperaturni rolerkoster: Danas nas očekuje čudan vremenski obrt, pogledajte detaljnu prognozu
Večernje novosti pre 4 sati
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
Foto: AI/Grok Promenljivo oblačno, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima a u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U glavnom gradu promenljivo oblačno, ujutro i pre podne sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, posle podne suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža