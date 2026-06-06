Koje je najbolje Svetsko prvenstvo u istoriji?

Velike priče pre 11 minuta  |  Piše Vladimir Novaković
Koje je najbolje Svetsko prvenstvo u istoriji?

I zašto bi to mogla da bude Španija '82...

U susret dosad najvećem Mundijalu, koji počinje 11. juna, Vladimir Novaković priseća se najboljih – i onih malo manje boljih – svetskih prvenstava, ne bi li odgovorio pitanje za koje (ne) postoji tačno rešenje. Ovo je velika, trodelna priča o onom koji će se pamtiti dok je fudbala. Uživajte… *** Za svakoga ko iole prati fudbal Svetsko prvenstvo je događaj velike važnosti. Ja svakako nisam stvarni fan, jer prvenstveno volim klupski fudbal i imam mnogo zamerki na
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