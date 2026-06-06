Srbija uvodi novu donorsku karticu za potencijalne davaoce organa

Vlada Srbije usvojila je prethodno izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa kojima su uređena sva važna pitanja sa kojim se građani sreću prilikom donošenja odluke o tome da li žele ili ne žele da budu donori organa i tkiva

Na Nacionalni dan donora, 6. jun, Srbija uvodi novu donorsku karticu, u okviru napora da se spasu životi što većeg broja ljudi kojima je transplantacija organa jedina opcija, saopšteno je na skupu u Skupštini Srbije. Uvođenja nove donorske kartice usledilo je nakon što je Vlada Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa. Novim odredbama su uređena sva važna pitanja sa kojim se građani sreću prilikom donošenja odluke o tome da li žele ili