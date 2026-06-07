Horor scene - ponovo se srušio Eriksen usred meča! VIDEO

Prijateljski meč između Danske i Ukrajine prekinut je u ranoj fazi nakon dramatičnih scena na terenu - ponovo se srušio Kristijan Eriksen.

Tokom utakmice, vezista Danske Kristijan Eriksen iznenada se srušio na travu, a glavni arbitar je bez odlaganja prekinuo susret u 65. minutu pri rezultatu 2:1, dok su medicinske ekipe ušle na teren kako bi ukazale pomoć fudbaleru. Meč, u kojem je Danska igrala protiv Ukrajine nije nastavljen nakon incidenta. Srećom, drama u Odenzeu je dobila srećan epilog, nakon što je Eriksen posle 15 minuta zabrinutosti uspeo da se podigne i signalizira da je dobro, što je