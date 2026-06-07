Oglasio se Netanjahu: "Ubijeno 350 terorista - povlače se"

B92 pre 1 sat
Oglasio se Netanjahu: "Ubijeno 350 terorista - povlače se"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da se Hezbolah u južnom Libanu povlači usled kontinuiranih operacija izraelskih snaga i upozorio da će Tel Aviv snažno odgovoriti na svaki napad tokom krhkog primirja postignutog sa ovim pokretom.

"Nećemo dozvoliti da se vatra usmeri na našu teritoriju ili naše zajednice i delovaćemo u skladu sa tim", kazao je Netanjahu u video snimku sa otvaranja nedeljnog sastanka vlade, koji je objavio njegov kabinet, preneo je Tajms of Izrael. On je dodao da vojska nastavlja napore da demontira infrastrukturu Hezbolaha u selima blizu granice. "Napadamo ih veoma snažno i znamo da se Hezbolah povlači", izjavio je Netanjahu. Netanjahu je naveo da su izraelske snage
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