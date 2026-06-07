Prelepe slike iz Kosovskog Pomoravlja: Složno, sa srpskim trobojkama na glasanje FOTO
B92 pre 12 sati
Srbi iz Kosovskog Pomoravlja, mesta Gornje Kusce tradicionalno su na glasanje krenuli složno, sa srpskim trobojkama.
To se može videti na fotografijama i ovoga jutra, a gužve se od ranoj jutra stvaraju i na samom biračkim mestima koja su otvorena u 7 sati. Već se formiraju redovi birača u srpskim sredinama u Kosovskom Pomoravlju, ali i drugim srpskim sredinama na KiM jer Srbi žele da biraju svoje istinske predstavnike.