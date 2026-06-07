Prelepe slike iz Kosovskog Pomoravlja: Složno, sa srpskim trobojkama na glasanje FOTO

B92 pre 12 sati
Prelepe slike iz Kosovskog Pomoravlja: Složno, sa srpskim trobojkama na glasanje FOTO

Srbi iz Kosovskog Pomoravlja, mesta Gornje Kusce tradicionalno su na glasanje krenuli složno, sa srpskim trobojkama.

To se može videti na fotografijama i ovoga jutra, a gužve se od ranoj jutra stvaraju i na samom biračkim mestima koja su otvorena u 7 sati. Već se formiraju redovi birača u srpskim sredinama u Kosovskom Pomoravlju, ali i drugim srpskim sredinama na KiM jer Srbi žele da biraju svoje istinske predstavnike.
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