Teroristički napad u Izraelu?; Pucali na tri lokacije, ima mrtvih i ranjenih FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Teroristički napad u Izraelu?; Pucali na tri lokacije, ima mrtvih i ranjenih FOTO/VIDEO

Jedna osoba je ubijena, a najmanje četiri su povređene u pucnjavi u oblasti Kohav Jair u centralnom Izraelu, za koju se sumnja da predstavlja teroristički napad, saopštili su lekari i policija.

Izraelska policija je potvrdila da je jedan od osumnjičenih uhapšen, dok i dalje traje potraga za drugim napadačem, preneo je Tajms of Izrael. Prema navodima službe hitne pomoći Magen David Adom, jedna žrtva je proglašena mrtvom na licu mesta, dok je među povređenima jedna osoba u teškom stanju. Istraga je u toku.
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